Nach dem Attentat auf Trump wird immer wahrscheinlicher, dass "The Donald" die US-Wahlen gewinnen wird - kann die Fed dann wirklich schon bald (Juli oder September) die Zinsen senken? Denn eines ist klar: wenn Trump auch nur eingermaßen das umsetzt, was er verspricht, wird die Inflation in den USA wieder deutlich nach oben schießen (Zölle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...