HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Habeck/K-Frage:

Ein grüner Kanzlerkandidat hätte Anspruch, an "TV-Duellen" teilzunehmen (deshalb wird wohl auch die AfD Alice Weidel ins Kanzlerrennen schicken). Der "Titel" garantiert Aufmerksamkeit und er verkündet Selbstbewusstsein.

Und warf nicht auch Olaf Scholz 2020 in aussichtsloser Position seinen Hut in den Ring? Überhaupt: Der rhetorisch begabte Habeck, der "Erklärbär" der Nation, kann nicht nur besser reden als Scholz - er liegt in der Beliebtheitsskala auch direkt hinter Merz - und das, obwohl die Union zweieinhalb Mal so viele Umfragestimmen auf sich vereinen kann, wie die Grünen. Habeck und die Grünen wären von allen guten Geistern verlassen, würden sie die K-Frage unbeantwortet lassen. Aber erst nach den Ostlandtagswahlen im September. Erst danach lichtet sich das Feld: Scholz oder Pistorius, Merz oder Wüst? Habeck oder wer?/yyzz/DP/nas