Freshfel Europe hat im Namen des europäischen Frischobst- und -gemüsesektors einen Brief als Antwort auf den Vorschlag der Europäischen Kommission eingereicht, das Budget für die Agrarförderungspolitik in den nächsten drei Jahren um 281,7 Millionen EUR zu kürzen, was einer Gesamtkürzung von mehr als 50 % entspricht. Bildquelle: pexels Besorgniserregend...

Den vollständigen Artikel lesen ...