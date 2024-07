Zum 1. Juli 2024 wird die Kirschproduktion für die Saison auf 33.400 Tonnen geschätzt, was nahe an der des Vorjahres liegt. Im Juni sind die Preise über ein Jahr hinweg gesunken, liegen aber immer noch über dem Fünfjahresdurchschnitt. Bildquelle: pixabay Produktion 2024 ähnlich wie Vorjahr 2024 wird die Kirschproduktion in Frankreich zum 1. Juli auf 33.400 Tonnen...

Den vollständigen Artikel lesen ...