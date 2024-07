Fremont, Kalifornien (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF-Lösungen, freut sich, die Unterstützung des DWG-Formates in Foxit PDF SDK (https://developers.foxit.com/products/pdf-sdk/) 10.0 bekanntzugeben. Sie ermöglicht es Projektingenieur*innen, Designer*innen und Zulieferbetrieben, die Lösung zur Konvertierung technischer Zeichnungen, Entwürfe und Blaupausen in den ISO-Standard PDF einzusetzen. Das PDF SDK von Foxit basiert auf einem modernen Technologie-Stack, der sich eng in die von Entwickler*innen verwendeten Plattformen integrieren lässt. Das PDF SDK unterstützt Softwareentwickler*innen in allen Branchen, Apps mit zuverlässigen PDF-Funktionen zu erstellen, indem es die beliebtesten Entwicklungsframeworks nutzt.Foxit PDF SDK 10.0 ermöglicht die mühelose Konvertierung von DWG-Dateien in das allgemein zugängliche Dateiformat PDF und erleichtert so die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen verschiedenen Fachbereichen. Durch die DWG-Unterstützung wird außerdem sichergestellt, dass jeder auf wichtige technische Daten zugreifen und diese nutzen kann, ohne dass teure Spezialsoftware erforderlich ist."Der DWG-Dateityp ist für Fachleute aus den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur und Design unerlässlich. Es ist ein bahnbrechender Schritt, dass sie nun das Foxit PDF SDK nutzen können, um nahtlos mit all ihren Kolleg*innen zusammenzuarbeiten und zu interagieren", so Evan Reiss VP, Head of Marketing bei Foxit. "DWG wird auch im Foxit PDF SDK für Web unterstützt, das intensiv von ActiveDraft genutzt wird, einem führenden Anbieter von PDF-Markup- und Dokumentenkollaborationstools für Bauteams und deren Kund*innen."Die Aufnahme der DWG-Unterstützung: Mit der Integration der DWG-Unterstützung in Foxit PDF SDK 10.0 profitieren User*innen von zahlreichen Vorteilen. Dazu gehören:- Zusammenarbeit - Teilen von Ingenieur- und Architektur-Projekten mit Kolleg*innen, ohne teure und komplizierte CAD-Software zu benötigen.- Kommentare und Überprüfung - Umfassende Unterstützung zur Anzeige und Kommentierung von Anmerkungen mit einer breiten Palette von Funktionen zum Erstellen, Bearbeiten oder Importieren/Exportieren von Kommentaren.- Volltextsuche - Schnelle Volltextsuche für jede Sprache oder jeden Kodierungstyp, die nahezu sofortige Ergebnisse liefert.- Sicherheit - Erstellen von sicheren PDFs mit nativer Ver- und Entschlüsselung oder Integration mit kundenspezifischen DRM- oder IRM-Sicherheitssystemen.Um mehr über Foxit PDF SDK zu erfahren, besuchen Sie bitte https://developers.foxit.com/products/pdf-sdk/.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter auf dem PDF-Softwaremarkt und ein globaler Vorreiter für KI-gestützte PDF- und eSignatur-Lösungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leitungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (https://developers.foxit.com/) (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 20 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5823790