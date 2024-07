DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Hongkong erneut schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend wenig Bewegung gibt es am Dienstag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien und Sydney. Die Vorgabe der Wall Street ist zwar freundlich, allerdings schlossen die Indizes dort gleichwohl deutlicher unter den Tageshochs. Etwas bremsend wirkte der Anstieg der US-Marktzinsen. Teilnehmer sprachen vom sogenannten Trump-Trade. Sollte Donald Trump neuer US-Präsident werden, dann dürfte das Steuersenkungen, höhere Haushaltsdefizite, höhere Zölle, laxere Regulierung und Aufwärtsdruck für die langfristigen Zinsen bedeuten, so die dahinterstehende Spekulation.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index nach der Feiertagspause am Montag 0,3 Prozent auf 41.329 Punkte. Der Yen verteidigt weitgehend seit den US-Verbraucherpreisen am vergangenen Donnerstag sein deutlich erhöhtes Niveau, wozu mutmaßlich auch Interventionen seitens Japans beitrugen. In Seoul und in Sydney bewegen sich die Indizes kaum, der S&P/ASX-200 kann damit das am Vortag erreichte 8.000er Niveau knapp halten.

An den chinesischen Börsen geht es nach den überwiegend schwach ausgefallenen Konjunkturdaten vom Vortag in Schanghai um 0,2 Prozent nach unten, während Hongkong erneut deutlicher verliert, und zwar 1,4 Prozent.

Das langsamere BIP-Wachstum im zweiten Quartal deutet laut Analysten darauf hin, dass weitere politische Unterstützungsmaßnahmen auf der Nachfrageseite erforderlich sind, wie unter anderem die Analysten der Bank of America befinden. Die Anleger achteten daher nun genau auf Hinweise auf Anreize oder politische Maßnahmen, die beim derzeit laufenden sogenannten Dritten Plenum beschlossen werden könnten, der viertägigen Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei.

Unter den Einzelwerten geht es für Ping An Insurance in Schanghai um gut 3 Prozent nach unten, in Hongkong um über 5 Prozent. Der Versicherer beschafft sich über die Ausgabe einer Wandelanleihe frisches Geld. Das wirkt gewinnverwässernd und drückt daher auf den Kurs. Im Sog kommen New China Life Insurance in Schanghai um 2,5 Prozent zurück.

In Seoul in Südkorea sind weiter Rüstungswerte gesucht. Sollte Trump die Präsidentenwahl gewinnen, könnten die Verbündeten der USA die Militärausgaben erhöhen, so die Überlegung dahinter. Hanwha Aerospace steigen um 3,4 Prozent.

Für Rio Tinto geht es in Sydney um über 2 Prozent abwärts. Der Rohstoffriese hat laut Citigroup im zweiten Quartal weniger Eisenerz verkauft als erwartet. Ansonsten seien die Produktionskennziffern durchwachsen ausgefallen. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue zeigt sich kaum verändert, die Aktie des großen Rio-Tinto-Konkurrenten BHP büßt 1,5 Prozent ein. Champion Iron verbilligen sich um gut 2 Prozent. Bei dem Unternehmen kommen nach einem Brand in der Umgebung einer Mine nach und nach die Arbeiter wieder zurück.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.004,40 -0,2% +5,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.329,43 +0,3% +23,1% 08:00 Kospi (Seoul) 2.866,53 +0,2% +8,0% 08:00 Schanghai-Comp. 2.967,85 -0,2% -0,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.769,96 -1,4% +7,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.490,77 -0,3% +7,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.625,92 -0,2% +11,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0894 -0,0% 1,0896 1,0895 -1,4% EUR/JPY 172,84 +0,3% 172,24 172,07 +11,1% EUR/GBP 0,8403 +0,0% 0,8403 0,8396 -3,1% GBP/USD 1,2964 -0,0% 1,2967 1,2977 +1,8% USD/JPY 158,66 +0,4% 158,08 157,93 +12,6% USD/KRW 1.385,70 +0,0% 1.385,24 1.382,40 +6,8% USD/CNY 7,1365 +0,1% 7,1305 7,1225 +0,5% USD/CNH 7,2785 +0,1% 7,2742 7,2740 +2,0% USD/HKD 7,8056 -0,0% 7,8064 7,8075 -0,1% AUD/USD 0,6745 -0,2% 0,6761 0,6775 -0,9% NZD/USD 0,6057 -0,3% 0,6076 0,6101 -4,2% Bitcoin BTC/USD 64.555,84 +1,5% 63.586,61 62.813,50 +48,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,62 81,91 -0,4% -0,29 +13,9% Brent/ICE 84,62 84,85 -0,3% -0,23 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.427,64 2.422,45 +0,2% +5,19 +17,7% Silber (Spot) 30,78 31,03 -0,8% -0,25 +29,4% Platin (Spot) 996,90 999,45 -0,3% -2,55 +0,5% Kupfer-Future 4,51 4,51 -0,2% -0,01 +14,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

