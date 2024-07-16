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PR Newswire
16.07.2024 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 16

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF31,334,787.00003.9476 USDIE00BLRPQH0215 July 2024

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF15,478,119.00007.3212 USDIE00BJXRZJ4015 July 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,674,930.00003.7267 USDIE00BLRPRQ9615 July 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF17,817,841.00004.8267 USDIE00BLRPRR1115 July 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF386,771.00005.5057 USDIE000RMSPY3915 July 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF20,669,081.005.0860 USDIE000PY7F8J915 July 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF21,846,900.00005.1679 USDIE000QUCVEN915 July 2024

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF1,393,000.00004.9185 USDIE000GA3D48915 July 2024

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF919,000.00005.4717 USDIE0003A512E415 July 2024

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF610,000.00004.7287 USDIE000O5M6XO115 July 2024

© 2024 PR Newswire
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