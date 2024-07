Genf - Der Umsatz des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont hat sich in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 trotz der sich abschwächenden Konjunktur in China stabil entwickelt. Der Umsatz ging in den Monaten April bis Juni in der Berichtswährung Euro zum Vorjahr nur leicht um 1 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro zurück, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess. Um Währungseffekte bereinigt errechnete sich auf Gruppenebene gar ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...