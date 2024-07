Der XTB Morgenticker (16.07.2024)

Die Indizes in Asien und im pazifischen Raum entwickeln sich trotz eines Anstiegs an der Wall Street uneinheitlich. Die chinesischen Indizes verlieren zwischen 0,40-0,50%, während der japanische Nikkei 225-Index um 0,35% steigt. Der australische S&P/ASX200 fällt um 0,10 - und die SG20cash-Kontrakte in Singapur verlieren 0,15 %.