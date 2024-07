DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Rio Tinto hat die erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer riesigen Eisenerzmine in Afrika erhalten. Für das zweite Quartal berichtete der Bergbaukonzern einen Anstieg der Lieferungen des wichtigsten Rohstoffs für die Stahlproduktion aus seinen Werken in Australien. Der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt teilte mit, dass nun alle Bedingungen für seine Investition in die Eisenerzlagerstätte Simandou in Guinea erfüllt seien, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen. Das in den Simandou-Bergen Guineas lagernde Eisenerz ist das weltweit größte bekannte hochgradige Vorkommen dieses Rohstoffs, das noch nicht erschlossen ist. Rio Tinto erschließt einen Teil des Vorkommens gemeinsam mit einem chinesischen Konsortium unter Führung der Aluminum Corp. of China und rechnet für Simandou mit Investitionen in Höhe von rund 6,2 Milliarden Dollar.

Rio Tinto gab außerdem bekannt, dass in den drei Monaten bis Juni 80,3 Millionen Tonnen Eisenerz aus seinen Cluster-Minen im entlegenen Nordwesten Australiens verschifft wurden. Das sind 2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Konzern geht nach wie vor davon aus, dass er im Jahr 2024 zwischen 323 und 338 Millionen Tonnen Eisenerz verschiffen wird. Zugleich passet Rio Tinto seine jährliche Produktionsprognose für einige andere Rohstoffe an. Die Kupferproduktion wird am unteren Ende der bisherigen Schätzung gesehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.692,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.637,00 +0,3% Nikkei-225 41.305,93 +0,3% Hang-Seng-Index 17.797,69 -1,2% Kospi 2.865,54 +0,2% Shanghai-Composite 2.973,42 -0,0% S&P/ASX 200 8.004,30 -0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Vorgabe der Wall Street ist zwar freundlich, allerdings schlossen die Indizes dort gleichwohl deutlicher unter den Tageshochs. Etwas bremsend wirkte der Anstieg der US-Marktzinsen. Teilnehmer sprachen vom sogenannten Trump-Trade. Sollte Donald Trump neuer US-Präsident werden, dann dürfte das Steuersenkungen, höhere Haushaltsdefizite, höhere Zölle, laxere Regulierung und Aufwärtsdruck für die langfristigen Zinsen bedeuten, so die dahinterstehende Spekulation. An den chinesischen Börsen geht es nach den überwiegend schwach ausgefallenen Konjunkturdaten vom Vortag erneut nur in Hongkong deutlicher abwärts. Die Anleger achteten nun genau auf Hinweise auf Anreize oder politische Maßnahmen, die beim derzeit laufenden sogenannten Dritten Plenum beschlossen werden könnten, der viertägigen Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Unter den Einzelwerten geht es für Ping An Insurance in Schanghai um gut 3 Prozent nach unten, in Hongkong um über 5 Prozent. Der Versicherer beschafft sich über die Ausgabe einer Wandelanleihe frisches Geld. Das wirkt gewinnverwässernd und drückt daher auf den Kurs. Im Sog kommen New China Life Insurance in Schanghai um 2,5 Prozent zurück. Für Rio Tinto geht es in Sydney um über 2 Prozent abwärts. Der Rohstoffriese hat laut Citigroup im zweiten Quartal weniger Eisenerz verkauft als erwartet. Ansonsten seien die Produktionskennziffern durchwachsen ausgefallen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.211,72 +0,5% 210,82 +6,7% S&P-500 5.631,22 +0,3% 15,87 +18,1% Nasdaq-Comp. 18.472,57 +0,4% 74,12 +23,1% Nasdaq-100 20.386,88 +0,3% 55,38 +21,2% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 865 Mio 897 Mio Gewinner 1.625 2.135 Verlierer 1.174 682 unverändert 85 78

Etwas fester - Dow-Jones und S&P-500 markierten weitere Allzeithochs. Der Anschlag auf Ex-Präsident und Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach allgemeiner Wahrnehmung dessen Chance auf einen Wahlsieg erhöht. Trump gilt als "marktfreundlicher" als der amtierende Präsident Joe Biden, im Handel war darauf vom sogenannten Trump Trade die Rede. Von der Wette auf einen Wahlsieg Trumps profitierten in allererster Linie aber Trump Media & Technology (+31,3%). Goldman Sachs schlossen nach dem Quartalsbericht 2,6 Prozent fester. Die Bank mehr als verdoppelte den Gewinn und übertraf die Erwartungen des Marktes. Apple (+1,7%) waren mit einem Agenturbericht gesucht, wonach das Unternehmen mit 8 Milliarden Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr einen neuen Rekordumsatz in Indien erzielt haben soll und damit 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Blackrock gaben 0,5 Prozent ab. Das Beteiligungsunternehmen war mit den Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aktien von Kryptobörsenbetreibern folgten den Kursen der Kryptowährungen nach oben - auch hier wurde auf den "Trump Trade" verwiesen, weil Trump als Befürworter von Kryptowährungen gilt. Coinbase Global verbesserten sich um 11,5 Prozent, Marathon Digital um 18,3 Prozent und Microstrategy um 15,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,45 -0,9 4,45 2,6 5 Jahre 4,13 +2,6 4,10 12,7 7 Jahre 4,16 +3,6 4,12 19,0 10 Jahre 4,23 +4,4 4,18 34,7 30 Jahre 4,46 +6,4 4,40 48,9

Die Renditen erholten nach den jüngsten Verlusten. Eine Abkehr der Zinssenkungsfantasie sei das dies aber nicht, hieß es. Verwiesen wurde darauf, dass unter einem Präsidenten Donald Trump Steuersenkungen zu erwarten sein dürften und höhere Haushaltsdefizite.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0887 -0,1% 1,0896 1,0895 -1,4% EUR/JPY 172,83 +0,3% 172,24 172,07 +11,1% EUR/GBP 0,8403 -0,0% 0,8403 0,8396 -3,1% GBP/USD 1,2957 -0,1% 1,2967 1,2977 +1,8% USD/JPY 158,75 +0,4% 158,08 157,93 +12,7% USD/KRW 1.385,97 +0,1% 1.385,24 1.382,40 +6,8% USD/CNY 7,1375 +0,1% 7,1305 7,1225 +0,5% USD/CNH 7,2804 +0,1% 7,2742 7,2740 +2,0% USD/HKD 7,8055 -0,0% 7,8064 7,8075 -0,1% AUD/USD 0,6738 -0,3% 0,6761 0,6775 -1,0% NZD/USD 0,6050 -0,4% 0,6076 0,6101 -4,3% Bitcoin BTC/USD 63.585,39 -0,0% 63.586,61 62.813,50 +46,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte mit den gestiegenen Marktzinsen etwas zu, der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent. Kryptowährungen zogen kräftig an. Donald Trump gelte als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Joe Biden, hieß es dazu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,54 81,91 -0,5% -0,37 +13,7% Brent/ICE 84,53 84,85 -0,4% -0,32 +11,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben um bis zu 0,4 Prozent nach. Beobachter berichteten von Nachfragesorgen, nachdem neue chinesische Konjunkturdaten insgesamt eher enttäuschend ausgefallen waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.431,10 2.422,45 +0,4% +8,65 +17,9% Silber (Spot) 30,84 31,03 -0,6% -0,19 +29,7% Platin (Spot) 996,56 999,45 -0,3% -2,89 +0,5% Kupfer-Future 4,51 4,51 -0,2% -0,01 +14,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte 0,4 Prozent zu und näherte sich dem Allzeithoch - gestützt von Zinssenkungsfantasie.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

USA - Geldpolitik

Laut US-Notenbankchef Jerome Powell haben sich Inflation und Wirtschaftstätigkeit im vergangenen Monat im Großen und Ganzen im Einklang mit den Erwartungen der Zentralbank verlangsamt. Er lehnte es jedoch ab, zu sagen, ob dies eine Zinssenkung auf der Notenbanksitzung Ende dieses Monats rechtfertigt.

USA - Politik

Der frühere Präsident Donald Trump hat den Senator J.D. Vance aus Ohio zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Trump entschied sich damit für einen deutlich jüngeren Partner, der helfen könnte, Wähler der Arbeiterklasse in heftig umkämpften Staaten im Mittleren Westen anzusprechen.

USA - Politik

Elon Musk hat angekündigt, rund 45 Millionen Dollar pro Monat an ein neues politisches Aktionskomitee zu spenden, das die Präsidentschaftskandidatur des ehemaligen Präsidenten Donald Trump unterstützt. Das sagen Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Zu den weiteren Unterstützern der im Juni gegründeten Gruppe, die sich America PAC nennt, gehören der Mitbegründer von Palantir Technologies, Joe Lonsdale, die Winklevoss-Zwillinge, die die Kryptowährungsbörse Gemini gegründet haben, die ehemalige US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, und ihr Ehemann Joe Craft, der Chef des Kohleproduzenten Alliance Resource Partners ist.

