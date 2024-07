Köln (ots) -Der Online-Fotoservice Pixum setzt ein Zeichen für Vielfalt und Gleichberechtigung bei Deutschlands größtem Christopher Street Day (CSD) am 21. Juli in Köln. Unter dem Unternehmensmotto "For a colorful World" wird Pixum mit einer Fußgruppe von rund 80 Beteiligten erstmalig offiziell bei der CSD-Demo vertreten sein. Mit der Teilnahme positioniert sich das Unternehmen für eine offene, tolerante und gerechte Gesellschaft.Die CSD-Demonstration hat das Ziel, Menschenrechte und gesellschaftliche Anerkennung der LGBTQ+ Community zu stärken und sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung einzusetzen. Werte, die auch Pixum vertritt und fest in seiner Unternehmenskultur verankert hat.Bei Pixum ist Vielfalt gelebte Realität, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 20 Nationen sowie unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und Beziehungsformen. Integration wird dabei bewusst und täglich praktiziert. Das bestätigt auch Vivian Jansen, Customer Service Expert bei Pixum: "Als ich zu Pixum kam, war mein Coming-out als trans Frau noch frisch. Ich wurde sofort gut aufgenommen, gleichzeitig professionell und respektvoll. Seitdem habe ich nur positive Erfahrungen gemacht - Diskriminierung gibt es bei Pixum nicht."Dies spiegelt sich auch im "Pixum Mindset" wider. Darin sind die zentralen Werte der Pixum Unternehmenskultur festgehalten, die gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitet wurden. Sie basieren auf Gleichberechtigung, Zusammenhalt, Toleranz, Respekt und Integration in allen Aspekten des Unternehmens. Diese Werte, die Pixum sowohl extern als auch intern aktiv lebt, stehen im Einklang mit den Anliegen des CSD. Pixum demonstriert für eine inklusive und respektvolle Umgebung für alle - weit über den Arbeitsplatz hinaus."Die Vorfreude auf die Teilnahme ist riesig, da sich ein großer Herzenswunsch unserer Mitarbeitenden erfüllt. Als Foto-Company wollen wir auch bei der CSD-Demo besondere Momente für die Teilnehmenden festhalten. Deshalb sind wir mit Sofortbild-Kameras unterwegs und machen auf Wunsch Schnappschüsse von Zuschauerinnen und Zuschauern, die diese dann geschenkt bekommen", erklärt Isabel Reuter, Marketing Managerin bei Pixum und Organisatorin der CSD-Teilnahme.Weitere Informationen zum Thema Vielfalt bei Pixum gibt es unter pixum.de/diversity.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel ReuterMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/5823840