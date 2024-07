DJ Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige trübt sich ein

BERLIN (Dow Jones)--Das Geschäftsklima für die Selbstständigen hat sich im Juni nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung etwas eingetrübt. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex fiel nicht saisonbereinigt auf minus 14,0 Punkte, nach minus 11,8 im Mai, wie das Institut mitteilte. Ausschlaggebend dafür seien die deutlich schlechteren Erwartungen gewesen. "Der von den Soloselbständigen und Kleinstunternehmen erhoffte Aufschwung erhielt im Juni einen Dämpfer", sagte Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber.

"Bei Investitionen in neue digitale Technologien zeigen sich Selbständige noch eher zurückhaltend", sagte Demmelhuber. Gegenwärtig sei Cloud Computing als etablierte Technologie am weitesten verbreitet. 35,1 Prozent der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen nutzten es bereits, weitere 7,5 Prozent planten dies in naher Zukunft. Neue Technologien mit Künstlicher Intelligenz (KI) würden von Selbstständigen selten genutzt, 14,4 Prozent respektive 9,4 Prozent planten das. Gegenüber 2023 habe die Bedeutung von KI und Cloud Computing für Selbstständige deutlich zugenommen. Beide Technologien seien in großen Unternehmen aber deutlich häufiger im Einsatz.

