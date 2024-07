Unterföhring (ots) -- Vereinbarung umfasst alle TV-Angebote von RTL in SD, HD und UHD in Deutschland und ÖsterreichRTL Deutschland und der Satellitenbetreiber SES ASTRA haben ihre Partnerschaft langfristig verlängert. Die Vereinbarung umfasst die Verbreitung der TV-Angebote von RTL in Deutschland und Österreich über die Astra-Orbitalposition 19,2° Ost. Konkret geht es um folgende Sender in SD und in HD: RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, TOGGO plus (in SD), RTLup, VOXup sowie RTLZWEI. Darüber hinaus wird der RTL UHD Event-Kanal fortgeführt. Auch der HD+ Vertrag wurde verlängert.Zusätzlich übernimmt SES in den kommenden Jahren die Uplink-Services der Programme von RTL Deutschland von seinen Standorten München und Betzdorf (Luxemburg) aus.Andre Prahl, Chief Distribution Officer RTL Deutschland: "SES ASTRA ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner bei der Verbreitung der linearen Programmangebote von RTL Deutschland. Diese Partnerschaft setzen wir nun langfristig fort. Mit dem UHD-Event-Kanal bringen wir zudem gemeinsam regelmäßig hochattraktive Inhalte in ultrascharfer Bildqualität zu unseren Nutzer:innen. Daher freue ich mich sehr, dass wir diese bewährte Partnerschaft auch in Zukunft fortführen und ausbauen werden."Christoph Mühleib, Geschäftsführer SES Germany: "Zuschauer:innen in Deutschland und Österreich, die über Satellit fernsehen, können weiter das vielfältige Programm von RTL in der von ihnen bevorzugten Qualität sehen. Es freut uns sehr, dass RTL künftig nicht nur wie bisher auf unsere Sat-Kapazität baut, sondern auch auf unsere zuverlässigen Uplink-Services setzt."Mehr Informationen:www.astra.dewww.wowi.astra.de (https://wowi.astra.de/)https://www.facebook.com/Astra.Deutschland.GmbH/https://www.linkedin.com/company/astra-deutschland/Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2023 empfingen in Deutschland 16,53 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherASTRA Deutschland GmbHTel. + 49 (0) 89 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deRTL DeutschlandKerstin JaumnannVP Corporate Communications, Vermarktung, Publishing, Tech&DataTel. +49 221 456-74206kerstin.jaumann@rtl.dertl.comOriginal-Content von: ASTRA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/5823867