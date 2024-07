NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach Burberry und Swatch sei Hugo Boss nun der dritte Luxusgüterkonzern, der schwache Zahlen vorgelegt und seine Jahresziele gesenkt habe, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und auch Boss habe das sich eintrübende gesamtwirtschaftliche Umfeld zur Begründung herangezogen. Das neue Jahresziel für das operative Ergebnis impliziere eine Senkung der Konsensschätzungen von einem bis 19 Prozent./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 02:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 02:19 / ET



ISIN: DE000A1PHFF7