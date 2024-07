Nach dem bearishen Fehlsignal am Freitag gelang der Lufthansa Aktie ein einigermaßen stabiler Start in die Woche. Die charttechnische Unterstützung bei 5,61/5,65 Euro, die am Freitag mit einem Tagestief bei 5,57 Euro zwischenzeitlich unterschritten wurde, blieb diesmal unverletzt. Nach Aktienkursen zwischen 5,66 Euro und 5,798 Euro ging der MDAX-Titel ...

