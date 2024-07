München (ots) -- Geballte Verkaufsexpertise von Panagiota Petridou und Mauro- Luis als neuer Experte bei "Die Retourenjäger" am 17. Juli, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI- Mauro hilft beim Erfüllen eines Wunsches in "Der Trödeltrupp" ab 22:15 UhrBeweisen die Retourenjäger in den neuen Folgen ein glückliches Händchen oder greifen sie daneben? Panagiota Petridou begrüßt in "Die Retourenjäger" nicht nur ihre altbekannten Mitstreiter, sondern auch Newcomer Luis aus Köln. In "Der Trödeltrupp" ist es Mauro, der Helene und ihrem Sohn Dominique unter die Arme greifen muss. RTLZWEI wird ab dem 17. Juli wieder zum Sender für Fans der Feilscherei: Neue Folgen von "Die Retourenjäger" laufen mittwochs ab 20:15 Uhr, "Der Trödeltrupp" geht im Anschluss um 22:15 Uhr auf Sendung.Welcher Retourenjäger hat dieses Mal Glück?Onlineshopping bedeutet für viele, die Ware bei Nichtgefallen zurückzuschicken. Die Aufbereitung dieser Rückläufer ist teuer für die Versandhändler, weshalb sie die Ware ungeprüft an Großhändler verkaufen. Hier kommen "Die Retourenjäger" ins Spiel. Palettenweise kaufen sie die reklamierte Ware - mal mit viel Glück, mal mit einem Griff daneben. Neu dabei ist Händler-Newcomer Luis, der sich beweisen will, während Kollege Alex einen Fehlschlag erlebt. Und Hanno? Der hat allen Grund zur Freude, denn die Multimedia-Palette, für die er den Zuschlag erhalten hat, ist ein echter Glücksgriff!Hilfe vom Trödeltrupp für die Erfüllung von Helenes TraumBeim "Trödeltrupp" hat in dieser Woche Mauro alle Hände voll zu tun. Helene (79) hat in über 20 Jahren viel Trödel angesammelt, von dem sie sich nur schwer trennen kann. Sohn Dominique (49) und seine Verlobte Marion (42) würden ihr gerne beim Verkaufen helfen, doch die Entfernung ist zu weit. Marion hat daher den Trödeltrupp gerufen, um Helene zu unterstützen. Mauro erkennt sofort, dass schnelle Hilfe nötig ist, da die an der Lungenkrankheit COPD erkrankte Helene im Erdgeschoss kaum noch Platz hat und die staubigen Kisten ihre Atmung erschweren. Das Verkaufsziel liegt bei 2.000 Euro für einen dringend benötigten Treppenlift."Die Retourenjäger" wird von UFA Show & Factual GmbH produziert. "Der Trödeltrupp" wird von Good Times produziert. Ausstrahlung am 17. Juli 2024 ab 20.15 Uhr. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Retourenjäger":In der Show versuchen Händlerinnen und Händler zurückgeschickte Retouren günstig zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich auf der Palette hinter der Folie verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Auktionsbeginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob sich die Jagd lohnt.Über "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller":Wenn das Zuhause einem Flohmarkt gleicht und wertvolle Erbstücke vom billigen Plunder nicht mehr zu unterscheiden sind, ist das Rettungskommando schon unterwegs. Mit flotten Tipps und Tricks zeigen Mauro, Sükrü und Otto, wie man mit einfachen Mitteln selbst wertlosen Plunder versilbert und sich reich trödeln kann. Natürlich ist das nicht immer leicht: Schleppen, Putzen und knallhartes Feilschen will schließlich gelernt sein.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100921518