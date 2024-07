EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung

Subkutane Selbstmedikation fördern: SCHOTT Pharma bringt vorsterilisierte großvolumige Karpulen für tragbare Injektoren auf den Markt



16.07.2024 / 10:00 CET/CEST

Die neuen vorsterilisierten 10 ml-Karpulen von SCHOTT Pharma eignen sich insbesondere zur Aufbewahrung hochsensibler Biologika, die u.a. zur Behandlung von Krebs, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genetischen Störungen und immunologischen Erkrankungen eingesetzt werden.

Dank ihrer Kompatibilität mit Injektionssystemen können sich Patienten die Medikamente zu Hause selbst verabreichen, was den Komfort für die Patienten erhöht und die Kosten für das Gesundheitssystem senkt.

In Kombination mit Ypsomeds tragbarem Injektor YpsoDose ist das fertig montierte System das erste auf dem Markt, das vorgefüllt und einsatzbereit ist, und dadurch die Arbeitsschritte vor der Anwendung deutlich reduziert.

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, erweitert seine vorsterilisierte, Ready-to-Use (RTU) Plattform um 10 ml RTU-Karpulen. Diese großformatige Lösung wurde speziell für die sichere Aufbewahrung und Verabreichung von hochsensiblen Biologika entwickelt. Die Medikamente werden zur Behandlung zahlreicher Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genetischen Störungen und immunologischen Erkrankungen verwendet. Durch die Partnerschaft mit dem Gerätehersteller Ypsomed sind die neuen RTU-Karpulen von SCHOTT Pharma mit dem Injektionssystem YpsoDose kompatibel. Das fertig montierte Gerät ist das erste auf dem Markt, das vorgefüllt und einsatzbereit ist, wodurch deutlich weniger Arbeitsschritte vor der Anwendung notwendig sind. "Mit unseren großvolumigen vorsterilisierten Karpulen unterstützen wir aktiv Pharmaunternehmen, die die Verabreichung von Medikamenten von der intravenösen Infusion auf die subkutane Injektion umstellen", sagt Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Damit ermöglichen wir es Patienten, sich auch große Mengen an Medikamenten eigenständig zu verabreichen, was für sie eine deutliche Erleichterung ist. Indem wir den Wechsel zu Homecare-Lösungen unterstützen, tragen wir auch dazu bei, die Kosten des Gesundheitssystems zu reduzieren." Die RTU-Karpulen mit dem Namen cartriQ® sind für Humanarzneimittel ("for human use", kurz FHU) erhältlich und werden in St. Gallen, Schweiz, hergestellt.

Derzeit befinden sich mehr als 6.200 Medikamente in der Entwicklung, ca. 80 % davon sind Biologika1. Diese Medikamente weisen in der Regel eine komplexe Molekularstruktur auf und müssen, um ihre Stabilität zu bewahren und sicher verabreicht werden zu können, in zuverlässigen Aufbewahrungslösungen gelagert werden. Das gilt insbesondere auch für Biologika mit hoher Viskosität oder solche, die in großen Mengen injiziert werden. Dank der Fortschritte in der Biologika-Forschung und Innovationen im Bereich der Verabreichungssysteme können heute bereits eine Reihe von Therapien subkutan verabreicht werden. Dadurch wird die Anwendung für Patienten angenehmer und die Verbreitung dieser Behandlungsform wächst.

"Unsere Zusammenarbeit mit SCHOTT Pharma baut auf einer langjährigen, vertrauensvollen Partnerschaft auf. Indem wir die bewährte Kompatibilität unseres Injektors mit den neuen großvolumigen RTU-Karpulen von SCHOTT Pharma sicherstellen, rücken wir die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund und ermöglichen ihnen den größtmöglichen Komfort", ergänzt Reto Jost, Category Lead Large Volume Injectors bei Ypsomed. Gleichzeitig profitieren Pharmaunternehmen von einer getesteten und vorvalidierten Lösung, die die Markteinführung von lebensrettenden Medikamenten deutlich beschleunigt.

Erweiterung des Portfolios an hochwertigen Lösungen

Als Teil der SCHOTT iQ® Plattform werden cartriQ® RTU-Karpulen in einer standardisierten Nest- und Tub-Konfiguration geliefert, die die Produktqualität gewährleistet und die Effizienz für Pharmaunternehmen in der Abfüllung erhöht. Ein spezieller Dampfsterilisationsprozess gewährleistet dabei ein hohes Maß an Sterilität und Nachhaltigkeit, denn durch den Dampf kann das in der Industrie üblicherweise verwendete Ethylenoxid vermieden werden. Darüber hinaus ist cartriQ® die erste Karpule auf dem Markt, die über eine in den Bördelverschluss integrierte Sterilbarriere verfügt, sodass ein händisches Abwischen vor der Verwendung nicht mehr erforderlich ist. Dies reduziert die Arbeitsschritte für Patienten oder das medizinische Personal, wodurch Zeit gespart und das Fehlerrisiko verringert werden kann. Das Produkt ist Teil des Portfolios an High-Value-Lösungen (HVS) von SCHOTT Pharma, was die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf HVS weiter stärkt.

1 Quelle: Globaldata, Mai 2024



Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com



Pressekontakt

Joana Kornblum

Media Relations

Tel.: +49 151/29223552

E-Mail: joana.kornblum@schott.com

Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



