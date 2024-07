DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Trump-Unsicherheiten leichter - Hugo Boss brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet und bleiben damit unter Druck. Weiter nur schwer einzuschätzen sind die Auswirkungen eines möglichen Siegs von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen. Einerseits steht er für Steuersenkungen, andererseits will er die Zölle erhöhen, was für europäische Unternehmen zum Problem werden könnte. Auch gilt der von Trump benannte Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance, als Hardliner.

"Die Börsen haben begonnen, eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump einzupreisen", heißt es bei QC Partners. Während an der Wall Street die Kurse stiegen, komme es in China und Europa zu Kursverlusten. "Höhere Zölle könnte den Warenaustausch mit Europa und China massiv beeinträchtigen." Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 18.509 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,6 Prozent auf 4.954 Punkte. Der Euro kommt leicht zurück auf 1,0897 Dollar.

Keine Akzente an den Märkten setzt die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell vom Vortag. Er vermochte die bestehenden Markthoffnungen auf eine erste Zinssenkung im September bei einer Frage-Antwort-Runde in Washington weder beflügeln noch ausbremsen. Zuletzt sind die Markterwartungen für eine erste Zinssenkung im September gestiegen nach einer Reihe schwächerer Konjunkturdaten und zuletzt günstigerer Inflationslesungen.

Neben Impulsen aus der langsam beginnenden Berichtssaison stehen am Dienstag eine Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die Akzente setzen könnten. Am Vormittag wird das ZEW-Konjunkturbarometer veröffentlicht - hier wird mit einer Verschlechterung für Juli gerechnet. Am Nachmittag liegt dann der Fokus auf den US-Einzelhandelsumsatzzahlen für Juni sowie den Import-/Export-Preisen, ebenfalls aus den USA.

Prognosesenkung von Hugo Boss war erwartet worden - aber nicht in dem Ausmaß

Als nicht überraschend wird im Handel die Prognosesenkung von Hugo Boss bezeichnet, nachdem bereits einige Mitbewerber von schwierigen Rahmenbedingungen berichtet haben. Hugo Boss rechnet für das laufende Jahr nun nur noch mit Umsätzen zwischen 4,20 bis 4,35 Milliarden Euro. Dem steht etwa eine Erwartung von Hauck & Aufhäuser von 4,34 Milliarden Euro entgegen. Das EBIT soll nun zwischen 350 bis 430 Millionen Euro liegen - die Prognose von Hauck & Aufhäuser liegt bei 421 Millionen Euro.

Auch die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal sind laut Angaben aus dem Handel unter den Erwartungen geblieben. Allerdings spricht ein Teilnehmer mit Verweis auf seinen Hausanalysten auch von positiven Einzelentwicklungen, speziell beim Cashflow sowie den Lagerbeständen. Die Hugo-Boss-Aktie dürfte mit Abgaben in den Handel starten, es würde aber nicht überraschen, wenn sich das Papier im Verlauf erholen sollte. Hugo Boss reduzieren sich um 7,7 Prozent.

Besser als befürchtet nach Gewinnwarnungen von Burberry und Swatch sind derweil die Geschäftszahlen von Richemont (+0,9%) ausgefallen. Wie Bernstein anmerkt, habe sich die wichtige Sparte Jewellery Maison, in der der Hauptteil der Gewinne des Luxusgüterkonzerns erwirtschaftet werde, besser als erwartet entwickelt. Die Gewinne seien um 4 Prozent gestiegen und damit stärker als die von der Sellside erwarteten 2 Prozent. Der Bereich Specialty Watchmakers habe derweil die Erwartungen verfehlt.

Auf die gesenkten Förderprognosen reagieren Rio Tinto an der Londoner Börse mit Verlusten von 2,1 Prozent. Im Blick steht vor allem Kupfer. Die Kupferproduktion soll nun nur noch am unteren Ende der bisherigen Schätzung von 660.000 bis 720.000 Tonnen liegen. Nach Einschätzung von RBC dürfte dies Senkungen der Gewinnschätzungen am Markt auslösen. Hinzu komme, dass die erwarteten Kosten für die Pilbara-Mine nun am oberen Ende der Spanne erwartet werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.953,55 -0,6% -29,56 +9,6% Stoxx-50 4.510,33 -0,4% -16,58 +10,2% DAX 18.508,93 -0,4% -81,96 +10,5% MDAX 25.551,44 -0,5% -136,81 -5,8% TecDAX 3.380,73 -0,1% -3,87 +1,3% SDAX 14.550,57 -0,1% -20,09 +4,2% FTSE 8.163,14 -0,2% -19,82 +6,7% CAC 7.589,56 -0,6% -43,15 +0,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,43 -0,02 -0,14 US-Zehnjahresrendite 4,19 -0,04 +0,31 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:10 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0897 +0,0% 1,0886 1,0917 -1,3% EUR/JPY 172,68 +0,3% 172,71 172,34 +11,0% EUR/CHF 0,9752 -0,0% 0,9745 0,9767 +5,1% EUR/GBP 0,8403 +0,0% 0,8402 0,8404 -3,1% USD/JPY 158,47 +0,2% 158,65 157,84 +12,5% GBP/USD 1,2967 +0,0% 1,2956 1,2989 +1,9% USD/CNH (Offshore) 7,2806 +0,1% 7,2794 7,2701 +2,2% Bitcoin BTC/USD 63.046,68 -0,8% 63.758,36 63.114,49 +44,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,26 81,91 -0,8% -0,65 +13,4% Brent/ICE 84,24 84,85 -0,7% -0,61 +11,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,97 31,70 +0,9% +0,27 -1,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.436,65 2.422,45 +0,6% +14,20 +18,2% Silber (Spot) 30,85 31,03 -0,6% -0,18 +29,8% Platin (Spot) 995,25 999,45 -0,4% -4,20 +0,3% Kupfer-Future 4,49 4,51 -0,5% -0,02 +14,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

