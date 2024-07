NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach einer Senkung der Jahresziele und Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Mit dem Modekonzern habe ein weiteres Unternehmen die Erwartungen für das operative Ergebnis deutlich verfehlt und die Jahresziele gesenkt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Umsätze im zweiten Quartal seien eher schwach gewesen, hätten aber ihren Schätzungen entsprochen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 06:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 06:59 / BST

DE000A1PHFF7