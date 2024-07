DJ Totalenergies und SSE gründen JV für Ladeinfrastruktur

Von Najat Kantouar

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies will gemeinsam mit dem britischen Energieunternehmen SSE Ladeinfrastruktur in Großbritannien und Irland aufbauen. Die beiden Unternehmen werden zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Name Source gründen, das in den nächsten fünf Jahren 3.000 Ladepunkte für Elektroautos aufbauen und damit einen Marktanteil von 20 Prozent erreichen soll.

Das neue Joint Venture werde verlässliche, ultraschnelle Ladeinfrastruktur bereitstellen, so Totalenergies. Diese sei erforderlich, um die Nachfrage von E-Auto-Fahrern und Flottenbetreibern zu erfüllen vor dem Hintergrund der Emissionsziele der britischen Regierung. In Irland soll das Unternehmen dazu beitragen, das Ziel der Regierung zu erreichen, bis 2030 knapp 1 Million Elektroautos auf die Straße zu bringen.

July 16, 2024 04:04 ET (08:04 GMT)

