FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Gewinnwarnung von 70 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. In diesem Jahr werde es voraussichtlich kein Ergebniswachstum geben, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen. Im zweiten Jahresviertel habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um ein Drittel und damit erheblich verfehlt. Grund hierfür seien höhere Betriebskosten gewesen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7