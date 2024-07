FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Baywa haben am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt und gut 5 Prozent verloren. Tags zuvor hatten die Anleger verschnupft auf ein notwendig gewordenes Sanierungsgutachten reagiert, und die Papiere des Agrarhandels- und Energiekonzern um bis zu 35 Prozent in den Keller gejagt. Zum Handelsende verblieben rund minus 28 Prozent.

Die Analysten von Warburg Research und der Privatbank Metzler zogen sich inzwischen auf einen Beobachtungsposten zurück und setzten ihre Bewertung aus.

Dass der Konzern einen Sanierungsgutachter an Bord geholt hat, dürfte sich auch im Tagesgeschäft bemerkbar machen, so Warburg-Experte Oliver Schwarz. So könnte beispielsweise der Verkaufsprozess von Solar Trade zu einem abrupten Ende kommen. Zudem könnten Zulieferer auf Vorauskasse bestehen und nicht zuletzt die Refinanzierung teurer werden.

Metzler-Experte Guido Hoymann sieht die Aktien jetzt ganz im Griff von Restrukturierungsnachrichten anstelle des operativen Geschäfts./ag/mis