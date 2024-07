Berlin (ots/PRNewswire) -JIMMY, ein führender Innovator im Bereich der Haushaltsreinigungstechnologie, ist stolz darauf, die Einführung seiner neuesten Hausreinigungslösungen, der PW11-Serie, bekannt zu geben, die in der EU ihr Debüt feiern wird. Die Serie umfasst die vielseitigen Modelle PW11 und PW11 Pro sowie das Flaggschiff PW11 Pro Max, die alle einen neuen Standard in der Haushaltshygiene setzen.Hauptmerkmale des PW11 Pro Max:- All-in-One-Reinigung: Der intelligente Staubsauger mit fünf austauschbaren Bürstenköpfen ermöglicht das nahtlose Reinigen und Saugen von Böden, Teppichen, Betten und Möbeln.- Verbesserte Reinigung von Kanten und Böden: Die bis zum Rand reichende Bürstenrolle sorgt für eine streifenfreie Reinigung entlang der Wände, während die Rücklaufsperre und das 180°-Lay-Flat-Design die Reinigung unter Möbeln zu einem Kinderspiel machen.- Doppelte Bürstenwalzen: Die Doppelbürstenwalze reinigt den Boden bei jedem Durchgang zweimal, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.- Heißlufttrocknung: Die One-Touch-Selbstreinigungsfunktion sorgt dafür, dass die Bürstenrollen und der Luftweg nach der Reinigung mit heißer Luft getrocknet werden, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden.- IPX8 Wasserdicht Motor: Vollständig geschützt gegen Eintauchen in Wasser für Langlebigkeit und Sicherheit.- Starke Leistung: Der 460-W-Motor liefert eine Saugleistung von 110AW für eine außergewöhnliche Reinigung.- Automatische und manuelle Wasserspritzsteuerung: Mit den automatischen und manuellen Sprühoptionen lässt sich der Wasserdurchfluss an die verschiedenen Reinigungsaufgaben anpassen.Mehr entdecken mit JIMMYDas HW9 Pro Max ist ein weiteres Modell aus JIMMYs hochgeschätztem Sortiment, das aus leichten Aluminium- und Magnesiumlegierungen gefertigt ist und somit eine einfache Handhabung ermöglicht. Der Motor ist nach IPX8 wasserdicht und wiegt nur 265 Gramm, liefert aber 460 Watt Leistung für eine hervorragende Reinigungsleistung.Die kabellosen Nass- und Trockensauger der JIMMY PW11-Serie sind ab dem 16. Juli auf Jimmy.eu, Geekbuying, Geekmaxi, Geekbuying.pl und Amazon erhältlich und decken die meisten EU-Länder ab, darunter Deutschland, Frankreich und Polen.Details zur PreisgestaltungPW11: Ab 319,00 € (50 € Rabatt auf den UVP)PW11 Pro: Ab €399,00 (€70 Rabatt auf den UVP)PW11 Pro Max: Ab €499,00 (€70 Rabatt auf den UVP)Weitere Informationen finden Sie auf Jimmy.eu.Über JIMMYJIMMY, die Marke von KingClean Electric Co., Ltd, hat sich der Schaffung eines qualitativ hochwertigen und gesunden Lebensstils für die Nutzer weltweit verschrieben. KingClean Electric Co. Ltd. konzentriert sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 seit 29 Jahren auf die Umweltreinigungsbranche. Seit 2004 ist es eines der weltweit größten Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Staubsaugern und besitzt über 1800 Patente. Jimmy setzt auf die Entwicklung innovativer Bodenpflegegeräte durch ständige technologische Innovation.Video - https://www.youtube.com/watch?v=xfMmytTG4akView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jimmy-stellt-die-nass--und-trockensauger-der-serie-pw11-vor-die-ultimative-losung-fur-die-reinigung-des-gesamten-hauses-302197888.htmlPressekontakt:zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: JIMMY Technology Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147044/5824055