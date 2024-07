DAX: Tägliche Prognose vom 16.07.2024 | Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose - Tageseinschätzung für den DAX - DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.852 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich gestern Vormittag zunächst moderat erholen. Er ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis fast an die 18.888 Punkte. Es stellte sich nachfolgend Schwäche ein, die bis zum Abend angehalten hat. Es stellten sich praktisch keine größeren Erholungen ein. Die, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah wieder abverkauft. Nach drei Xetra Gewinntagen in Folge in der letzten Handelswoche wurde zu Wochenbeginn wieder ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter moderat fort. Der DAX ging bei 18.707 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.686 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 166 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 21 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 - Ticker: DAX - Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL - Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX zunächst Probleme hatte, sich über die SMA20 (aktuell bei 18.491 Punkten) - SMA50 (aktuell bei 18.577 Punkten) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien wurden immer wieder angelaufen, der Index hat es zunächst nur vermocht, über die SMA20 zu laufen. Die SMA50 wurde mehrmals angelaufen, die Bewegung über diese Durchschnittslinie ist dann mit Schwierigkeiten gelungen. In der letzten Handelswoche ging es im Zuge von Rücksetzern noch einmal unter dieser Linie. Der Index konnte sich an der SMA20 stabilisieren und wieder über die SMA50 laufen und sich dort in der zweiten Wochenhälfte der letzten Handelswoche auch festsetzen.

Zu Wochenbeginn wurde eine rote Tageskerze abgebildet. Diese hat die SMA50 bisher noch nicht erreicht. Solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss über der SMA50 zu halten, solange besteht die Chance, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Denkbare Anlaufziele könnten die 18.990/19.010 Punkte und übergeordnet die 19.095/110 Punkte sein.

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA50 einstellen und wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie wieder zu erholen. Gelingt dies aber nicht und wird die SMA50 per Tagesschluss aufgegeben, so könnte die SMA20 im Zuge von weiteren Rücksetzern einen Support bieten. Das Tageschart würde sich dann wieder eintrüben, wenn der Index im Zuge fortgesetzter Schwäche den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Damit würde auch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Rücksetzer ausdehnen könnten.

übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 18.750 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX sich am Vormittag nicht wirklich von dieser Durchschnittslinie lösen hat können. Die Ausbruchsversuche wurden gleich wieder eingefangen. Gegen Mittag schaltete der Dax wieder in den Rückwärtsgang. Die SMA20 wurde aufgegeben und es ging kontinuierlich abwärts. Die SMA50 (aktuell bei 18.765 Punkten) hat nur vorübergehend einen Support geboten. Am Abend hat sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA50 festgesetzt.

Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA50 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Denkbarer Anlaufbereich wäre die SMA200 (aktuell bei 18.599 Punkten). Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte der DAX spätestens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Gelingt dieser nicht und etabliert sich der Index per Stundenschluss unter der SMA200, so würde sich das Chartbild insbesondere dann eintrüben, wenn sich der DAX den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die die Perspektive haben, bis an das Monatstief zu laufen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.