Porsche verdoppelt das Modell-Angebot beim vollelektrischen Macan



Macan (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert: 19,8 - 17,0 kWh/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km;

CO 2 -Klasse: A



Macan 4 (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert: 21,1 - 17,9 kWh/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km;

CO 2 -Klasse: A



Macan 4S (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert: 20,7 - 17,7 kWh/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km;

CO 2 -Klasse: A



Macan Turbo (WLTP)

Stromverbrauch kombiniert: 20,7 - 18,8 kWh/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 0 g/km;

CO 2 -Klasse: A



Porsche verdoppelt das Modell-Angebot beim vollelektrischen Macan Erster heckgetriebener Macan mit hoher Effizienz

Neuer Macan 4S mit bis zu 380 kW (516 PS) Overboost-Leistung

Offroad Design-Paket erhöht den Alltagsnutzen

Upgrade der Porsche Driver Experience

Der neue Porsche Macan mit Hinterradantrieb bildet ab sofort den Einstieg in die vollelektrische SUV-Modellreihe. Er ist besonders effizient und bietet eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 641 Kilometern. Daneben ordnet sich der neue Macan 4S mit bis zu 380 kW (516 PS) im oberen Leistungsspektrum des Modellprogramms ein. Für alle Macan-Modelle ist zudem ein neues Offroad Design-Paket verfügbar. Darüber hinaus erhält die Porsche Driver Experience ein tiefgreifendes Update.



Stuttgart. Porsche verdoppelt bei seinem ersten vollelektrischen SUV das Modell-Angebot: Während der Fokus beim Macan mit Hinterradantrieb primär auf einer hohen Effizienz und Reichweite lag, füllt der neue Macan 4S die Lücke zwischen dem Macan 4 und dem Macan Turbo. Der 4S verfügt ebenso wie die Anfang 2024 vorgestellten Modelle über das elektronisch geregelte Porsche Traction Management (ePTM), das die Antriebskraft rund fünf Mal schneller zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt als ein konventionelles Allradsystem.



Macan: 100-kWh-Batterie und hocheffiziente Leistungselektronik

Auch das neue Macan-Einstiegsmodell in die vollelektrische SUV-Welt von Porsche schöpft seine Energie aus einer Hochvolt-Batterie mit 100-kWh-Brutto-Energieinhalt. Für den Vortrieb sorgt ausschließlich der aus dem Macan 4 bekannte Hinterachsmotor mit einem Durchmesser von 210 Millimeter, einer aktiven Länge von 200 Millimeter und einer Leistung von 250 kW (340 PS). Die E-Maschine verfügt über einen 480-Ampere-Pulswechselrichter (PWR), bei dem zugunsten eines höheren Wirkungsgrads das hocheffiziente Halbleitermaterial Siliziumkarbid (SiC) zum Einsatz kommt. Es reduziert die Schaltverluste im PWR erheblich und ermöglicht höhere Schaltfrequenzen. In Zusammenspiel mit der Launch Control kommt der Macan auf bis zu 265 kW (360 PS) Overboost-Leistung, das maximale Drehmoment liegt bei 563 Nm. Aus dem Stand ist nach 5,7 Sekunden die 100-km/h-Marke erreicht, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 220 km/h. Durch den Verzicht auf den Allradantrieb ist der Macan 110 Kilogramm leichter als der Macan 4 und benötigt weniger Strom. Dadurch ergibt sich eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 641 Kilometern.



Macan 4S: Leistungsstarke E-Maschinen und PASM serienmäßig

Der Macan 4S erhält eine neue Hinterachsmaschine und einen leistungsstarken 600-Ampere-SiC-Pulswechselrichter. Der Durchmesser der E-Maschine beträgt 230 Millimeter und die aktive Länge 150 Millimeter. Daraus resultiert zusammen mit der aus Macan 4 und Turbo bekannten Vorderachsmaschine eine Systemleistung von 330 kW (448 PS), die sich im Overboost kurzzeitig auf bis zu 380 kW (516 PS) erhöht. Das maximale Drehmoment bei Launch Control liegt bei 820 Nm an. Entsprechend beeindruckend sind die Fahrleistungen: Den Standard-Sprint von null auf 100 km/h erledigt der Macan 4S mit Launch Control binnen 4,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 240 km/h. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 606 Kilometern. Der Macan 4S ist serienmäßig mit der elektronischen Dämpferregelung Porsche Active Suspension Management (PASM) ausgerüstet. Durch die adaptive Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung, das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) und die Hinterachslenkung lässt sich das Fahrwerk auf Wunsch noch weiter in Richtung Sportlichkeit und Komfort optimieren.



Die beiden neuen Modelle bringen alle Qualitäten der zweiten Generation des Macan mit wie etwa das progressive, zeitlose Design mit reichweitenoptimierter Aerodynamik (c w = 0,25). Die 800-Volt-Architektur der Premium Platform Electric (PPE) ermöglicht eine DC-Ladeleistung von bis zu 270 kW. Der Ladestand der HV-Batterie kann an einer geeigneten Schnellladesäule innerhalb von rund 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent angehoben werden.



Neue Farbe, neue Räder, neues Offroad Design-Paket

Für alle Macan-Modelle steht ab sofort mit schiefergrau neo eine neue Exterieurfarbe zur Wahl. Das Macan S-Rad im 20-Zoll-Format ergänzt das Räder-Portfolio. Darüber hinaus ist für alle Modelle optional ein neues Offroad Design-Paket erhältlich. Damit wird der Macan noch alltagstauglicher: Unwegsame Feldwege, aber auch besonders steile Auf- oder Abfahrten lassen sich souveräner bewältigen. Ein Bugunterteil mit veränderter Geometrie vergrößert den Böschungswinkel je nach Fahrwerk auf bis zu 17,4 Grad (Luftfederung im Sonder-Geländeniveau). In Verbindung mit der adaptiven Luftfederung erhöht sich durch das Offroad Design-Paket zudem die Bodenfreiheit im Normalniveau um zehn Millimeter auf 195 Millimeter.



Porsche bietet das Paket in zwei Farbvarianten an: in Vesuvgrau und in Exterieurfarbe. Das Bugunterteil, der Seitenschweller, die Diffusorblende und die Dachreling sind dann entsprechend lackiert. Passend dazu werden in Vesuvgrau lackierte Offroad Design-Räder im 21-Zoll-Format angeboten. Bei der Ausführung Offroad Design-Paket lackiert in Exterieurfarbe sind zudem die Sideblades im jeweiligen Farbton lackiert. Die Dachreling kann wahlweise in schwarz, silber oder turbonit (nur Turbo) bestellt werden.



Für Macan, Macan 4 und Macan 4S ist das Offroad-Bugunterteil mit vesuvgrauem Einleger auch separat erhältlich. Der Böschungswinkel vergrößert sich analog zum Offroad Design-Paket.



Porsche Driver Experience mit neuem Design und neuer Funktion

Mit der Elektrifizierung des Macan hat Porsche ein vollkommen neues Anzeige- und Bediensystem in sein erfolgreiches SUV-Modell eingeführt. Die Porsche Driver Experience bietet einen Mix aus digitalen und analogen Elementen. Dazu gehören ein Kombiinstrument mit 12,6 Zoll großem Curved Display, ein 10,9-Zoll-Beifahrerdisplay, ein Head-up-Display mit Augmented Reality-Technologie sowie eine Ambientebeleuchtung mit Kommunikationslicht. Das Design der Driver Experience hat Porsche für alle Macan-Modelle noch einmal tiefgreifend überarbeitet. Es umfasst nun eine emotionale Willkommens-Anzeige, eine noch modernere Anmutung sowie die neue "Themes-App", mit der die Hintergrundfarbe der Displays und der Ambientebeleuchtung in zwölf Farben an die Exterieur-Farbe angepasst werden kann.



Die beiden neuen Macan-Modelle sind ab sofort bestellbar und werden im Verlauf der zweiten Jahreshälfte an die Kunden ausgeliefert. Die Preise inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung starten in Deutschland bei 80.700 Euro für den Macan und bei 90.700 Euro für den Macan 4S.







