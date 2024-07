EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

ARI Motors Industries SE: ARI Motors erhält Großauftrag für Elektrofahrzeuge aus dem Bereich Immobilien / Hausverwaltungen



16.07.2024 / 14:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

ARI Motors erhält Großauftrag für Elektrofahrzeuge aus dem Bereich Immobilien / Hausverwaltungen Die ARI Motors Industries SE (ISIN DE000A3D6Q45), ein deutscher Anbieter kosteneffizienter Elektrofahrzeuge gibt bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft, ARI Motors GmbH, einen Großauftrag eines Immobilienunternehmens aus dem Kölner Raum erhalten hat. Der Auftrag umfasst 20 Fahrzeuge des Modells ARI 458 Koffer sowie 30 Fahrzeuge des Modells ARI 902 im Gegenwert von 917.825 EUR. Die Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, so dass dieser Auftrag in 2024 ergebniswirksam wird. Thomas Kuwatsch, geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE: "Wir freuen uns sehr über diesen Auftrag, der unseren neuen Ansatz bestätigt, die elektrischen Leichtfahrzeuge von ARI Motors verstärkt Unternehmen aus den Bereichen Hausverwaltung / Immobilienmanagement sowie ambulanter Pflegedienste vorzustellen und unsere Präsenz auf entsprechenden Fachmessen zu verstärken. Diese strategische Ergänzung zu dem bisherigen Vertrieb über Onlinewerbung wird uns helfen, den Umsatz und Ertrag der Unternehmensgruppe nachhaltig zu steigern und die Marke ARI Motors als kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung im Bereich der E-Mobilität weiter zu etablieren. " Basierend auf weiteren Verhandlungen mit Unternehmen aus den Bereichen Wohnungsbau, Immobilienmanagement und Stadtentwicklung sowie aus dem Bereich der ambulanten Pflegedienste hält die Geschäftsführung der ARI Motors Industries SE weiterhin an dem Ziel fest, im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich zu erwirtschaften. Weitere Informationen über die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft können dem kommenden Aktionärsbrief entnommen werden, der am kommenden Montag, den 22. Juli 2024, auf der Website der ARI Motors Industries SE im Bereich Investor Relations veröffentlicht wird. Über ARI Motors ARI Motors ist seit 2017 im Bereich der eMobilität tätig und aktuell Anbieter des kleinsten Elektrotransporters mit Straßenzulassung in Deutschland. Der Name ARI steht für die japanische Bezeichnung der Ameise - und genauso leistungsstark, wendig und vielseitig sind die Fahrzeuge des Unternehmens. Erklärtes Ziel ist es, kostengünstige und leistungsfähige Elektrotransporter auf deutsche und europäische Straßen zu bringen. Diese sind optimal zugeschnitten für den Einsatz auf "der letzten Meile" und eignen sich sowohl für Kleinunternehmer und mittelständische Betriebe als auch für Großkonzerne im Flotteneinsatz. Ansprechpartner: Thomas Kuwatsch Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE Telefon: +49 341 978 56 933 Email: kuwatsch@ari-motors.com Internet: www.ari-motors.com



