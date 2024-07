Berlin - Der Grünen-Politiker und amtierende Staatsminister im Auswärtigen Amt, Tobias Lindner, will nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Der Entschluss sei über lange Zeit gereift, teilte Lindner am Dienstag mit.



"Mandate und Ämter werden in Demokratien auf Zeit vergeben. Politik als Beruf auszuüben, nimmt nun fast ein Drittel meines Lebens ein. Das Mandat im Deutschen Bundestag und vor allem zuletzt mein Amt als Staatsminister im Auswärtigen Amt sind sicherlich das Spannendste und Erfüllendste, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe."



Politik sei jedoch nicht sein ganzes Leben, so Lindner. Wenn er Ende des kommenden Jahres aus dem Bundestag ausscheiden werde, wolle er schlichtweg noch einmal etwas anderes machen und auch seiner Familie etwas zurückgeben. "Gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir uns in meinem Landesverband kontinuierlich erneuern - personell wie inhaltlich. Ich leiste hiermit auch meinen Beitrag dazu, dass wir Grüne in Rheinland-Pfalz zur nächsten Bundestagswahl mit einem Team aus einer guten Mischung aus erfahrenen und frischen Personen antreten können."



Lindner ist seit 2011 Mitglied des Deutschen Bundestags.