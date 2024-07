New York - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Rekordjagd fortgesetzt. Dagegen blieben den anderen US-Aktienindizes Bestmarken verwehrt. Neben durchwachsenen Konjunkturdaten standen weitere Geschäftszahlen aus dem Bankensektor im Fokus. In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 1,23 Prozent auf 40.705,81 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es lediglich um 0,21 Prozent auf 5.643,20 Punkte hoch, wogegen der technologielastige ...

