Frankfurt (www.fondscheck.de) - Von Sommerloch kann im ETF-Handel weiter nicht die Rede sein, so die Deutsche Börse AG."Es ist viel los", berichte Fabian Wörndl, der für Lang & Schwarz ETFs handele. Neben den großen Aktien-ETFs seien auch Krypto-ETNs wieder gefragt. Ivo Orlemann von der ICF Bank sehe ebenfalls Interesse an Krypto-Produkten, aber auch an Edelmetall-ETCs, getrieben vom jüngsten Goldpreishöhenflug. ...

