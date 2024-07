Karlsruhe (ots) -- Die neue Unternehmenszentrale von Exxeta befindet sich im nachhaltigen "KA3"-Komplex direkt am Hauptbahnhof- Auch der Finanzminister Baden-Württemberg, Dr. Danyal Bayaz, besuchte am Eröffnungstag die neue Unternehmenszentrale und betonte die Bedeutung des Technologieunternehmens für den Standort- Exxeta stärkt den Technologiestandort Karlsruhe durch enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie dem Cyberforum und Universitäten wie dem KITExxeta, ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen in Deutschland, hat sein neues Headquarter in Karlsruhe eröffnet. Mit der neuen Unternehmenszentrale unterstreicht Exxeta seine langjährige Verbundenheit mit der Region Baden-Württemberg.Technologiestandort Karlsruhe stärkenExxeta ist tief in der Region verwurzelt und arbeitet eng mit lokalen Partnern wie dem CyberForum, dem FZI Forschungszentrum Informatik, dem Verein der Karlsruher Software-Ingenieure (VKSI) und dem Fraunhofer Institut Stuttgart sowie den Universitäten Stuttgart und Mannheim, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammen. Gemeinsam mit den zahlreichen Unternehmen, die Exxeta berät, schaffen sie eine starke Innovationskultur, die die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Region fördert. "Es gibt keine Garantie für die wirtschaftliche Stärke Baden-Württembergs. Deshalb sind Innovationen die Grundlage für den Wohlstand von Morgen. Unternehmen wie Exxeta sind dafür von zentraler Bedeutung. Der neue Hauptsitz in Karlsruhe ist auch Ausdruck der Verbundenheit mit der Region und seiner Zukunftsfähigkeit.", sagte Dr. Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg, der die neuen Räumlichkeiten am Eröffnungstag besucht hat.Eine moderne und nachhaltige UnternehmenszentraleDas neue Büro im "KA3"-Komplex umfasst 2.100 Quadratmeter und befindet sich direkt am Hauptbahnhof von Karlsruhe. Bei der Ausgestaltung der neuen Büros legt Exxeta Wert auf kreative Ideen: Studierende der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (HfG) haben sechs Rückzugsräume künstlerisch gestaltet."Mit der neuen Unternehmenszentrale schaffen wir nicht nur eine moderne Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden, sondern haben auch noch mehr Raum, um zu wachsen und innovative Ideen umzusetzen. Eingebettet in die Technologieregion Karlsruhe wurde die Stadt von der EU-Kommission als viertbester IKT-Standort in Europa ausgezeichnet. Wir freuen uns darauf, dort mit unseren Partner:innen und Kund:innen weiter die Zukunft der Technologie in der Region Karlsruhe zu gestalten", so Andreas Ritter, CEO und Mitgründer von Exxeta.Engagement in Baden-WürttembergExxeta hat seit 2015 sein Headquarter in Karlsruhe und beschäftigt in dieser Region mehr als 300 von insgesamt über 1200 Mitarbeitende. In Mannheim und Stuttgart sind es nochmal über 300 Mitarbeitende. Dabei berät das Unternehmen über 120 Unternehmen in Baden-Württemberg, darunter etwa 30 in Karlsruhe. Exxeta plant, in diesem Jahr standortübergreifend um etwa Prozent zu wachsen.Besonders im Automotive-Bereich, aber auch in anderen Branchen, bietet Exxeta innovative Beratungs- und Technologielösungen an. Den Ausbau des Öffentlichen Sektors geht das Unternehmen ebenfalls verstärkt an, um die Digitalisierung und Effizienz der öffentlichen Verwaltung zu fördern. Der Besuch von Dr. Danyal Bayaz unterstreicht die Bedeutung dieses Engagements für die Region.Über ExxetaExxeta ist ein Technologie- und Beratungsunternehmen mit Leidenschaft für Innovation. Das Unternehmen begleitet ihre Kund:innen dabei, sich digital neu aufzustellen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei bestimmen Technologien und Skills wie individuelle Softwareentwicklung, Künstliche Intelligenz, Cloud Computing oder Big Data die tägliche Arbeit. Exxeta unterstützt entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Strategie über die Konzeption bis zur Implementierung.Zum Portfolio zählen Groß- und Mittelstandskunden, aber auch europäische Scale-ups und Start-ups. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Mobility, Energy, Public und Financial Services.Exxeta wurde 2005 gegründet und ist seitdem stark gewachsen. Mittlerweile arbeiten mehr als 1.200 passionierte Mitarbeiter:innen an verschiedenen Standorten innerhalb Europas (u.a. Karlsruhe, Frankfurt, Berlin oder Stuttgart). Der Umsatz betrug im Jahr 2023 rund 125 Mio. Euro. Mehr Informationen: www.exxeta.comPressekontakt:PIABO CommunicationsMichelle Fennerexxeta@piabo.netMarkgrafenstraße 3610117 Berlin | GermanyOriginal-Content von: Exxeta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172469/5824551