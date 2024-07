EQS-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung

Henkel AG & Co. KGaA: Sehr gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr / Henkel hebt Ergebnisprognose für 2024 an



17.07.2024 / 14:02 CET/CEST

Düsseldorf, 2024-07-17T13:30+02:00 (MESZ) Sehr gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr / Henkel hebt Ergebnisprognose für 2024 an Düsseldorf - Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen hat Henkel in der ersten Jahreshälfte eine sehr gute Entwicklung erzielt, die insbesondere mit Blick auf die bereinigte Umsatzrendite sowie das bereinigte Ergebnis je Aktie über den Markterwartungen liegt. Vor diesem Hintergrund sowie der Annahmen für den weiteren Geschäftsverlauf hat Henkel die Erwartungen für die Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr erneut angehoben. Hierzu trägt im Wesentlichen die höhere Gewinnerwartung im Bereich Consumer Brands bei, dies bei gleichzeitig steigenden Investitionen für Werbung zur Unterstützung von Innovationen. Die Prognose berücksichtigt dabei weiterhin die Erwartung höherer Preise für direkte Materialien in der zweiten Jahreshälfte. Vorläufige Geschäftsergebnisse im ersten Halbjahr 2024 Nach vorläufigen Zahlen hat Henkel im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von 10.813 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem guten organischen Umsatzwachstum von 2,9 Prozent. Das Wachstum war in beiden Unternehmensbereichen durch eine positive Preisentwicklung getragen (+2,5 Prozent). Die Volumenentwicklung auf Konzernebene, die weiterhin durch die Portfoliomaßnahmen im Bereich Consumer Brands beeinflusst ist, zeigte ebenfalls eine leicht positive Entwicklung (+0,4 Prozent) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 als auch eine sequenzielle Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Nominal lag der Umsatz -1,0 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, insbesondere bedingt durch die Veräußerung der Geschäftsaktivitäten in Russland und negativer Wechselkurseffekte. Positiv beigetragen haben hingegen die jüngst abgeschlossenen Akquisitionen von Seal for Life sowie Vidal Sassoon. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT) stieg im ersten Halbjahr um 28,4 Prozent auf 1.610 Mio. Euro, nach 1.254 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die bereinigte Umsatzrendite (bereinigte EBIT-Marge) legte sehr deutlich um 340 Basispunkte zu und erreichte 14,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie stieg im ersten Halbjahr 2024 auf 2,78 Euro. Bei konstanten Wechselkursen ist das ein Anstieg von 32,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Unternehmensbereichs Adhesive Technologies lag im ersten Halbjahr 2024 bei 5.475 Mio. Euro. Organisch erhöhte sich der Umsatz um 2,0 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch eine Preiskomponente von +0,2 Prozent und ein Volumenwachstum von 1,8 Prozent erzielt. Damit zeigte der Unternehmensbereich eine sequenzielle Verbesserung bei der Volumenentwicklung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Das bereinigte betriebliche Ergebnis stieg im ersten Halbjahr 2024 um 21,8 Prozent auf 933 Mio. Euro, nach 766 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte Umsatzrendite erhöhte sich sehr deutlich um 300 Basispunkte auf 17,0 Prozent. Der Unternehmensbereich Consumer Brands erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 5.266 Mio. Euro. Organisch lag das Umsatzwachstum bei 4,3 Prozent. Diese Entwicklung wurde durch eine Preiskomponente von +5,1 Prozent getrieben. Vor allem bedingt durch die fortgesetzten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung entwickelte sich das Volumen mit -0,9 Prozent hingegen rückläufig, zeigte aber eine sequenzielle Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 2024. Das bereinigte betriebliche Ergebnis lag bei 753 Mio. Euro und damit um 34,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die bereinigte Umsatzrendite erhöhte sich sehr deutlich um 390 Basispunkte auf 14,3 Prozent. Prognose 2024 Henkel geht nun im Gesamtjahr 2024 von folgender Entwicklung für Umsatz und Ergebnis aus: Organisches Umsatzwachstum : 2,5 bis 4,5 Prozent (unverändert) Adhesive Technologies: 2,0 bis 4,0 Prozent (unverändert) Consumer Brands: 3,0 bis 5,0 Prozent (unverändert)

: 2,5 bis 4,5 Prozent (unverändert) Bereinigte Umsatzrendite : 13,5 bis 14,5 Prozent (bisher: 13,0 bis 14,0 Prozent) Adhesive Technologies: 16,0 bis 17,0 Prozent (unverändert) Consumer Brands: 13,0 bis 14,0 Prozent (bisher: 12,0 bis 13,0 Prozent)

: 13,5 bis 14,5 Prozent (bisher: 13,0 bis 14,0 Prozent) Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg in der Bandbreite von +20,0 bis +30,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen (bisher: +15,0 bis +25,0 Prozent) Weitere Erwartungen für 2024 Unverändert gegenüber dem aktualisierten Ausblick von Anfang Mai 2024 bleiben die folgenden Erwartungen für 2024: Akquisitionen/Divestments: neutraler Einfluss auf das nominale Umsatzwachstum

Umrechnung von Umsatzerlösen in Fremdwährung: negativer Einfluss im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich

Preise für direkte Materialien: stabile Entwicklung 1

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 250 bis 300 Mio. Euro

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte zwischen 650 bis 750 Mio. Euro 1 Im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt Über weitere Details der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr wird Henkel am 13. August 2024 - wie geplant - ausführlich berichten. Henkel AG & Co. KGaA Weitere Informationen zu den von Henkel ausgegebenen Finanzinstrumenten Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Ansprechpartner: Heinz Nicolas

Abteilung: CLC / Telefon: +49 211 797 4516

E-Mail: heinz.nicolas@henkel.com Postadresse: 40191 Düsseldorf, Deutschland Henkel-Vorzugsaktie: ISIN DE0006048432 // WKN 604843 Henkel-Stammaktie: ISIN DE0006048408 // WKN 604840 Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) an allen acht deutschen Wertpapierbörsen

