NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero von 63 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die durch Wettbewerbssorgen ausgelöste Kursschwäche der Aktie des Essenslieferanten biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hält Delivery Hero für eine hochwertige und auch langfristige Erfolgsstory und verweist auf die Markenstärke. Ihre App-Datenanalyse deute zudem darauf hin, dass sich die zunehmenden Investitionen auszahlen dürften. Das sorge bei ihr für Vertrauen in die Strategie, kurzfristig Profitabilität zu opfern, um eine nachhaltige Marktführerschaft sicherzustellen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 17:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 00:45 / EDT





ISIN: DE000A2E4K43