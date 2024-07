NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 200 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Anfang August anstehenden Quartalszahlen gehe er weiter von einer Erholung der Sparte Process Solutions im zweiten Halbjahr aus, schrieb Analyst Brian Balchin in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Diese bündelt Produkte und Dienstleistungen für die Arzneimittelherstellung. Zudem bleibt der Experte positiv für eine Nachfrageerholung im Halbleiterbereich gestimmt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 14:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / 14:44 / ET





ISIN: DE0006599905