NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Segmente Elektronik und Gesundheit dürften ein schwaches Segment Life Sciences ausgeglichen haben, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das quantitative Ziel für die Umsatzentwicklung in diesem Jahr dürften die Darmstädter bestätigen. Dabei könnte es aber Verschiebungen zwischen den Sparten geben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 21:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 00:15 / BST



ISIN: DE0006599905