HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers zeugten von nachlassender Dynamik, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe eindeutige Signale, dass die Erholung des Geschäfts sich abschwäche. Daraus resultierten gesenkte Schätzungen und angepasstes Kursziel. Da die Aktie leicht unter Buchwert notiere, sei aber eine Kaufempfehlung gerechtfertigt./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303