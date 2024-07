FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis von 103 auf 107 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Erhöhung der Prognose sei von Anlegern nicht goutiert worden, denn sie hätten ein Härchen in der Suppe gefunden, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Einstellung der

Entwicklung eines hoch gehandelten Krebsmedikaments sei offensichtlich für Gewinnmitnahmen zum Anlass geworden. Dies ändere aber nichts am positiven Gesamtbild des Pharmakonzerns./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 10:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 10:26 / MESZ



ISIN: CH0012005267