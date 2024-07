NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Analyst Pavan Mahbubani zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie ermutigt von Aussagen der Regulierungsbehörde Ofgem zur britischen Stromübertragung. Er sieht daran beteiligte Werte weiter positiv und bezeichnete National Grid weiter als "Top Pick" in Großbritannien./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 22:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01