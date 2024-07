BELGRAD (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Erklärung der Sicherheitsbehörden zu den weltweiten Computerproblemen angekündigt. "Es wird von den Sicherheitsinstitutionen Deutschlands in enger Abstimmung mit denen vieler anderer Länder der Welt dazu etwas gesagt werden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Belgrad. "Da kann man auch beruhigt drauf warten." Er selbst habe derzeit "nichts Aktuelles" zu den Problemen zu sagen.

Computerprobleme hatten zuvor zu weltweit zu weitreichenden Störungen geführt. In Deutschland musste unter anderem der Flughafen in Berlin zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. Auch in anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört./mfi/DP/nas