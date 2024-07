EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Vossloh baut Service-Geschäft in Frankreich aus und erwirbt den Dienstleister France Aiguillages Services (FAS)



19.07.2024 / 12:54 CET/CEST

Vossloh baut Servicegeschäft in Frankreich aus und erwirbt den Dienstleister France Aiguillages Services (FAS) Vossloh erweitert sein Serviceportfolio für Weichen und Weichensignal anlagen in Frankreich

Ergänzung des Dienstleistungsangebots insbesondere für die französische Staatsbahn SNCF Werdohl, 19. Juli 2024. Vossloh hat heute das im ostfranzösischen Bertrichamps ansässige Unternehmen France Aiguillages Services (FAS) erworben. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio rund um Weichen und Weichensignalanlagen, bedeutendster Kunde ist die französische Staatsbahn SNCF. FAS verfügt unter anderem über umfangreiche Zulassungen, um im Netz der SNCF eine Vielzahl von technischen Prüfungen und Wartungsleistungen an Weichensystemen und Signalanlagen durchzuführen. Zudem beinhaltet der Erwerb das lizensierte Ausbildungszentrum LUNEFCF, in dem neben den Mitarbeitenden von FAS auch Mitarbeitende der französischen Staatsbahn für Wartungsarbeiten an Bahninfrastruktureinrichtungen der SNCF aus- und weitergebildet werden. "Die Übernahme von FAS stärkt erheblich das Serviceangebot von Vossloh im Weichengeschäft in Frankreich. Gemeinsam mit FAS können wir unserem wichtigen Kunden SNCF künftig ein noch breiteres Portfolio an Dienstleistungen anbieten. Wir verzahnen unsere Geschäftsbereiche Customized Modules und Lifecycle Solutions noch enger miteinander und können gemeinsam mit FAS nun große Teile des Lebenszyklus von Weichen abdecken. Durch die Akquisition stärken wir unsere Position als Systemhaus für den Fahrweg Schiene und machen einen weiteren Schritt in Richtung zukunftsweisender Geschäftsmodelle wie etwa Availability as a Service. Wir freuen uns, die Mitarbeitenden von FAS in der Vossloh Familie willkommen zu heißen", sagt Jan Furnivall, COO der Vossloh AG und unter anderem vorstandsseitig auch zuständig für das Servicegeschäft der Gesellschaft. Christophe Calley, der das Unternehmen FAS gegründet hat und auch künftig das Unternehmen in leitender Funktion begleiten wird, ergänzt: "Ich freue mich sehr darüber, dass FAS und Vossloh ab jetzt die Kräfte bündeln. Die Kompetenzen beider Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise, sodass wir unseren Kunden künftig ein gleichermaßen umfassendes wie maßgeschneidertes Serviceangebot machen können." Eine Zustimmung der Kartellbehörden zur Integration von FAS in den Vossloh Konzern war nicht erforderlich. Das Unternehmen wird künftig den Geschäftsbereich Lifecycle Solutions verstärken. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.



