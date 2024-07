Der AI-Enhanced Eurozone Equities ETF ist der erste in Europa zugelassene ETF, dessen Portfolio auf KI basiert. Wer hätte gedacht, dass eine künstliche Intelligenz mal einen Fondsmanager ersetzen wird? Was einst undenkbar schien, ist heute Realität. Der erste ETF, bei dem eine KI die Anlageentscheidungen trifft, wurde Ende Juni in Europa zugelassen. Dahinter steckt der deutsche KI-Spezialist Ultramarin, der daran arbeitet, KI und Asset Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...