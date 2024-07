Die CrowdStrike-Aktie (WKN: A2PK2R) erlebt einen schwarzen Tag und stürzt am Freitag vorbörslich vor dem US-Handelsstart um mehr als -15% ab. Grund sind Nachrichten, die kein Anleger erwartet hätte. Was bedeutet das jetzt für den weiteren Kursverlauf des Tech-Werts? Horrormeldung am Freitag Komplett aus dem Nichts sind die Aktien des Cybersicherheitsanbieters CrowdStrike am Freitag abgestürzt. Ursache dafür ist eine Fehlfunktion nach einem Update ...

