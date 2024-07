GESAMT-ROUNDUP: Computerpanne löst weltweit Probleme aus

REDMOND/BERLIN - Ein fehlerhaftes Software-Update hat weltweit weitreichende Störungen ausgelöst. Flüge fallen aus, Krankenhäuser sagen Operationen ab, Fernsehsender haben Schwierigkeiten. "Nach aktuellem Erkenntnisstand aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Ursache sei offenbar ein fehlerhaftes Update eines IT-Sicherheitssystems mit dem Namen "Falcon Sensor" des Herstellers Crowdstrike . Die IT-Sicherheitsfirma bestätigte den Fehler und erklärte ihn am Mittag für behoben. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen.

ROUNDUP 2: Sartorius senkt Prognose noch stärker als befürchtet - Kursrutsch

GÖTTINGEN - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat nach einem schwachen ersten Halbjahr seine Ziele für 2024 gestutzt. Zwar ging es im zweiten Quartal leicht bergauf mit dem Umsatz, aber das reichte nicht, um die Jahresprognose aufrecht zu halten. Die Nachfragebelebung blieb verhalten, und auch die Aussichten auf den Rest des Jahres gestalten sich in schwierig. Konzernchef Joachim Kreuzburg kappte den Ausblick auf ein laut Konzern "bewusst vorsichtiges" Niveau. Analysten hatten zwar bereits mit einem Eindampfen der Ziele gerechnet, dem Unternehmen aber doch noch mehr zugetraut.

ROUNDUP: Chipzulieferer Süss Microtec wird optimistischer - Aktie erholt sich

GARCHING - Der Halbleiterzulieferer Süss Microtec hat nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das Management schraubte die Erwartungen für alle wesentlichen Kennziffern nach oben: Umsatz, Bruttomarge und auch operative Gewinnmarge sollen höher ausfallen als bisher gedacht. Die im SDax notierte Aktie erholte sich am Freitag spürbar von den Rücksetzern der vergangenen Tage.

ROUNDUP: Netflix gewinnt acht Millionen Kunden hinzu



LOS GATOS - Netflix wächst weiter ungebremst und will klassischem Fernsehen verstärkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal gewann der Videostreaming-Marktführer gut acht Millionen Kundenhaushalte hinzu. Auch bei Umsatz und Gewinn gab es deutliche Zuwächse - und Netflix hat damit mehr Geld, um in neue Filme und Serien zu investieren.

ROUNDUP: IT-Ausfälle treffen kritische Infrastruktur in Deutschland

BERLIN - Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass die massiven IT-Störungen in Deutschland und vielen anderen Staaten das Ergebnis einer Hackerattacke sind. "Nach aktuellem Erkenntnisstand aus den Äußerungen der betroffenen Unternehmen gibt es keine Hinweise auf einen Cyberangriff", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Vorfälle würden laufend weiter bewertet. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sei mit allen relevanten Stellen in Kontakt und informiere kontinuierlich über die Entwicklung der Lage.

American Express hebt Gewinnausblick und gibt mehr für Werbung aus - Aktie fällt

NEW YORK - Der US-Kreditkartenkonzern American Express (Amex) hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr trotz geplanter Mehrausgaben fürs Marketing angehoben. Weil die abgerechneten Amex-Transaktionen im zweiten Quartal nicht so stark stiegen wie von Analysten geschätzt, will das Unternehmen rund 15 Prozent mehr Geld als vergangenes Jahr ins Marketing stecken. Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um 1,8 Prozent.

US-Versicherer Travelers übertrifft Gewinnerwartung



NEW YORK - Der US-amerikanische Versicherer Travelers hat im zweiten Quartal dank deutlich geringerer Kosten für Naturkatastrophen und gestiegener Prämieneinnahmen deutlich mehr verdient als vor einem Jahr. Mit einem Gewinn im Kerngeschäft von 585 Millionen Dollar übertraf der im Dow Jones notierte Konzern zudem die Erwartungen der Experten deutlich.

Airbus: Meilenstein für Inbetriebnahme Langstreckenjet A321XLR erreicht

KÖLN/TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus hat für seinen Langstreckenjet A321XLR die Typenzertifizierung der europäischen Luftsicherheitsbehörde EASA erhalten. Damit ist der Weg frei für eine Inbetriebnahme zum Ende des Sommers, wie der Flugzeugbauer am Freitag mitteilte. Die aktuelle Zertifizierung bezieht sich auf Maschinen mit LEAP-1A-Triebwerken von CFM International, hinter dem General Electric und Safran stehen. Die Zertifizierung für Maschinen mit Triebwerken von Pratt & Whitney dürfte laut den Angaben später im laufenden Jahr erfolgen.



Weitere Meldungen



-IT-Probleme treffen auch Allianz, BMW und Siemens

-Kein TV-Vertrag von Apple und FIFA für Club-WM 2025

-ROUNDUP: EU und Serbien schmieden Lithium-Pakt

-ROUNDUP/Wissing: Kein Risiko für Flugpassagiere durch Computer-Probleme -ROUNDUP/IT-Störung: Eurowings streicht Flüge bis 15 Uhr -IEA: Erneuerbare Energie überrundet 2025 Kohle bei Stromerzeugung -SAF-Holland übernimmt Achs- und Federungssystemhersteller in Italien -Merz will europäische Pharmaindustrie stärken

-Tui will Wandelanleihen zurückkaufen - KfW-Kredit soll 2025 abgelöst werden -ROUNDUP/Microsoft: Drittanbieter hat Ausfälle verursacht -Condor von IT-Störung betroffen - Bisher keine Flugausfälle°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis



US0258161092, NL0000235190, US64110L1061, FR0000073272, DE0007165631, US2605661048, US89417E1091, DE000A1K0235, US22788C1053, US3696043013