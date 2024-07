Die Daimler Truck AG kann jetzt eigene Batteriezellen und Batteriepakete auf einer Pilotlinie herstellen. In dem jetzt eröffneten Battery Technology Center will der Hersteller an nutzfahrzeugspezifischen Batteriezellen und Lkw-Batterien der nächsten Generation arbeiten. Die Eröffnung in Mannheim erfolgte nun rund ein Jahr nach dem Richtfest. Auf einer Fläche von gut 10.000 Quadratmetern soll "Produkt- und Prozessentwicklung für Batterie-elektrische ...

