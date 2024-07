New York - Den US-Börsen hat nach dem jüngsten Rückschlag am Freitag zunächst eine klare Richtung gefehlt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 40.464,14 Punkte. Damit zollte der Leitindex der Rekordjagd vor dem gestrigen Rückschlag weiter Tribut. Er steuert aber immer noch auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 kam am Freitag mit einem Anstieg um 0,08 Prozent auf 5.549,10 Zähler kaum von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...