München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 19. Juli, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (NDR) aus.19. Juli 202420:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: Weltweites Computer-Chaos - Wie anfällig sind wir?Moderation: Ingo ZamperoniWeltweit legt eine IT-Panne den Flugverkehr lahm, stört die Bankgeschäfte und OPs müssen abgesagt werden. Noch Tage wird es dauern, bis wieder Normalität herrscht. Es sei der "größte IT-Ausfall aller Zeiten", heißt es im Netz. Offenbar hat ein fehlerhaftes Update diese globale Computer-Panne ausgelöst. ARD-aktuell wird in einer 15-minütigen "Brennpunkt"-Sendung im Ersten über die Stimmung an den Flughäfen zu Beginn der Ferienzeit berichten. Wir stellen die Frage: Was können Passagiere jetzt tun? Zudem beleuchten wir die Hintergründe dieses Software-Updates und sprechen darüber mit Experten. Welche Firma steckt dahinter? Wie anfällig sind unsere Computernetze?Redaktion: Andreas HummelmeierDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:NDR Presse und KommunikationTel.: 040 4156-2300E-Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5826895