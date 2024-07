EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

TAKKT veröffentlicht vorläufiges Q2-Ergebnis und passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 an



19.07.2024 / 18:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TAKKT veröffentlicht vorläufiges Q2-Ergebnis und passt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 an





Stuttgart, 19. Juli 2024. Unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen blieb die Nachfrage von Seiten der Kunden im zweiten Quartal ähnlich verhalten wie zu Beginn des Jahres. Bereinigt um Wechselkurseffekte und auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen ging der Umsatz um 19,0 Prozent zurück. Insgesamt erzielte TAKKT im zweiten Quartal einen Umsatz von 260,4 (319,4) Millionen Euro. Die Gruppe arbeitet weiter an der Stärkung der eigenen Resilienz durch eine Verbesserung der Rohertragsmarge, eine Verschlankung der Kostenstrukturen und die Steigerung des Free Cashflows. Das EBITDA lag bei 13,2 (26,8) Millionen Euro und war in Höhe von 4,1 (1,8) Millionen Euro durch einmalige Aufwendungen belastet, die bereinigte EBITDA-Marge betrug 6,6 (9,0) Prozent.



Während die organische Umsatzentwicklung der beiden Divisions Industrial & Packaging und Office Furniture & Displays im zweiten Quartal sehr ähnlich wie im ersten Quartal blieb, war bei der FoodService Division eine deutliche Abschwächung von minus 20,2 Prozent auf minus 27,8 Prozent zu beobachten. Ursächlich für diese Entwicklung sind verlangsamte Prozesse beim Vertrieb und der Bestellabwicklung in Folge der Integration von Systemen der beiden Marken Hubert und Central. Zudem war ein deutlich geringeres Projektgeschäft zu verzeichnen. TAKKT arbeitet mit Hochdruck daran, die Effizienz wieder zu erhöhen. Dies nimmt jedoch Zeit und Ressourcen in Anspruch, die bei der Ansprache von Kunden und den Vertriebsaktivitäten fehlen.



Der Auftragseingang im Juli zeigte bislang eine vergleichbare Entwicklung wie im zweiten Quartal. TAKKT rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einer schrittweisen leichten Verbesserung der Wachstumsraten. Allerdings werden die bestehenden Herausforderungen in der FoodService Division voraussichtlich auch den Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr negativ beeinflussen. Zusammen mit der nur zögerlichen Aufhellung der konjunkturellen Rahmenbedingungen in Europa führt dies zu einer Anpassung der Prognose. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet TAKKT jetzt mit einem organischen Umsatzwachstum in der Spanne zwischen minus 12 und minus 17 Prozent (zuvor: negatives organisches Umsatzwachstum im hoch einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich). Die schwache Umsatzentwicklung hat Einfluss auf die erwartete Profitabilität. Die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 7,3 und 8,3 Prozent liegen (bislang: 8,0 bis 9,5 Prozent). Die einmaligen Aufwendungen sollen unverändert bis zu 15 Millionen Euro ausmachen. Durch die Fortführung der erfolgreichen Maßnahmen zur Stärkung des Free Cashflows wird die Gruppe das Nettoumlaufvermögen weiter reduzieren. TAKKT rechnet daher im laufenden Jahr unverändert mit einem guten Free Cashflow, der deutlich weniger stark gegenüber dem Vorjahr zurückgeht als das berichtete EBITDA.



Die derzeit sehr schwache Umsatz- und Ergebnisentwicklung in der FoodService Division hat möglicherweise Auswirkungen auf deren Bewertung im Rahmen eines Werthaltigkeitstests. Zusammen mit potenziellen Veränderungen bei den Bewertungsparametern führt dies zu einem erhöhten Risiko von Wertminderungen.





Den Halbjahresbericht 2024 wird TAKKT am 25. Juli veröffentlichen.



Kontakt:

Benjamin Bühler

Head of Investor Relations

Presselstr. 12

70191 Stuttgart

+49 711 3465 8223



Ende der Insiderinformation



19.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com