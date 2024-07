Die kommende Woche verspricht spannende Einblicke in die Wirtschaft und Finanzwelt. Ryanair, Verizon Communications, SAP und NXP Semiconductors veröffentlichen ihre Quartalszahlen, während in China ein Zinsentscheid ansteht. Am Dienstag stehen die Q2-Zahlen von Alphabet und Visa im Fokus, gefolgt von wichtigen Halbjahresberichten von Nestlé und Renault am Donnerstag. Zum Abschluss am Freitag präsentiert Mercedes-Benz seine ...

