DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Kanadische Aktien bei deutschen Anlegern beliebt - Shopify, TerrAscend und Canadian Solar

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/21.07.2024/09:00) - Wenn deutsche Anleger an Kanada denken, fallen ihnen zunächst die spektakuläre Natur, Eis und Schnee sowie Eishockey ein. Doch die jüngste Entwicklung zeigt, dass kanadische Aktien zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Mittlerweile können rund 2.000 kanadische Titel an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden - eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, dass nur etwa halb so viele deutsche Unternehmen an der Börse notiert sind.

Ein Faktor für die Attraktivität kanadischer Aktien ist ihre Krisensicherheit, die viele Unternehmen zuletzt bewiesen haben. Dies hängt mit der besonderen Zusammensetzung des kanadischen Marktes zusammen. Rohstoffe, Banken und landwirtschaftliche Betriebe bilden die Basis, während Kanada in den letzten Jahren auch eine große Tech-Industrie aufgebaut und eine Vorreiterrolle bei erneuerbaren Energien eingenommen hat. Hinzu kommen Biotech-, Pharma- und Cannabisunternehmen, die moderne Verfahren und Technologien entwickelt haben. Diese Vielfalt bietet deutschen Anlegern viele Anlagemöglichkeiten.

Kanadische Aktien profitieren auch von der stabilen politischen und wirtschaftlichen Lage des Landes. Kanada hat die globalen Krisen der letzten Jahre gut überstanden und bietet deutschen Investoren ein sicheres Umfeld für ihre Investments. Hinzu kommt, dass viele kanadische Unternehmen international aufgestellt sind und von der Globalisierung profitieren.

Für deutsche Anleger, die nach krisenfesten und zukunftsträchtigen Investments suchen, sind kanadische Aktien daher eine interessante Option. Die Diversität des kanadischen Marktes ermöglicht es, in verschiedene Branchen zu investieren und so das Risiko zu streuen. Allerdings sollten Anleger auch die spezifischen Risiken berücksichtigen, die mit Auslandsinvestments verbunden sind, wie Währungsschwankungen und unterschiedliche Regulierungen.

Shopify (ISIN: CA82509L1076) - Vorreiter des kanadischen Tech-Sektors

Shopify stellt einen der Vorreiter der kanadischen Tech-Industrie dar. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und bietet eine proprietäre E-Commerce-Software an. Dadurch bekommen Kunden die Möglichkeit, online ein Einzelhandelsgeschäft aufzubauen, zu verwalten und zu vermarkten. Shopify hat sich zu einem weltweit führenden Handelsunternehmen aufgeschwungen.

Mit seiner umfassenden Suite an Tools und Funktionen ermöglicht Shopify Einzelhändlern aller Größen, ihre Geschäfte online zu betreiben und zu skalieren. Eine der Schlüsselinnovationen von Shopify ist die Einführung von Shopify Plus, einer maßgeschneiderten Lösung für große und schnell wachsende Unternehmen.

Neben der Kernplattform hat Shopify auch in andere Bereiche expandiert, um das Ökosystem für Händler zu erweitern. Dazu gehören Shopify Payments für die Zahlungsabwicklung und Shopify Shipping für die Versandoptimierung. Diese integrierten Lösungen machen Shopify zu einem One-Stop-Shop für Händler, die ihre Geschäfte online betreiben.

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) - beteiligt am kompletten Cannabissektor Nordamerikas

In Kanada wurde Cannabis im Jahr 2018 unter Auflagen legalisiert. Die kanadische Cannabisindustrie hat sich seither zu einer der größten der Welt entwickelt. An deutschen Finanzmärkten sind einige Cannabis-Aktien aus dem nordamerikanischen Land handelbar. Eine davon ist TerrAscend. Das Unternehmen mit Sitz in Mississauga besitzt Beteiligungen am kompletten Cannabissektor Nordamerikas. Neben Einzelhandelsbetrieben in Kanada betreibt die Firma auch vertikal integrierte Betriebe in mehreren US-Bundesstaaten. Durch skalierte Anbau-, Produktions- und Verarbeitungsanlagen kann TerrAscend qualitativ hochwertiges Cannabis liefern.

Canadian Solar (ISIN: CA1366351098) - Vorreiter der kanadischen Solarindustrie

Canadian Solar ist ein führender Hersteller von Solarmodulen und gehört zu den größten Unternehmen seiner Art weltweit. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guelph, Ontario. Canadian Solar ist ein Paradebeispiel für die moderne, auf erneuerbare Energien ausgerichtete Wirtschaft Kanadas.

Mit Produktionsstandorten in Kanada, China, Vietnam und Indonesien sowie Vertriebsniederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien ist Canadian Solar global aufgestellt. Das Unternehmen bietet neben Solarmodulen auch Lösungen für Solarkraftwerke, Energiespeichersysteme und digitale Energiedienstleistungen an. Canadian Solar profitiert von der wachsenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien weltweit.

Mit seiner innovativen Technologie, globalen Präsenz und Fokussierung auf Nachhaltigkeit ist Canadian Solar gut positioniert, um von den Wachstumstrends im Solarmarkt zu profitieren.

iShares MSCI Canada (ISIN: IE00B52SF786) als weitere Investitionsmöglichkeit

Der Fonds verfügt über eine breite Diversifizierung von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Energie, Bergbau und Technologie.

Top-Holdings: unter anderem Shopify, Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Royal Bank of Canada (ISIN: CA7800871021) und Enbridge (ISIN: CA29250N1050).

Kanada ist in Zukunftsbranchen vorne mit dabei

Kanada mischt bei vielen modernen Entwicklungen und in zahlreichen Zukunftsbranchen mit. Das zeigt sich gut an Shopify, TerrAscend und Canadian Solar. Nur drei Beispiele von kanadischen Aktien, welche an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden können.

----------

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte".

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

Quellen: https://themarketherald.de/ auslands-aktien-wie-ist-das-interesse-von-deutschen-anlegern-an-australischen-und-kanadischen-wertpapieren-2022-07-29/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/SHOPIFY-INC-22283351/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/CANADIAN-SOLAR-INC-36332/news/ Oppenheimer-Adjusts-Canadian-Solar-Price-Target-to-51-From-68-Maintains-Outperform-Rating-45361583/ https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/zschabers-boersenblick-was-kanadas-aktienmarkt-zum-gewinner-macht/28226306.html

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit TerrAscend existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von TerrAscend. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von TerrAscend können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von TerrAscend können auf der Seite: https://terrascend.com/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung TerrAscend vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 21, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)