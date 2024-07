Erinnert ihr euch an die Acai-Beeren? Die Goji-Beeren, Aroniabeeren und diverse andere exotischen Superfoods, die plötzlich aufgrund ihres hohen Gehalts an Antioxidantien und, meine These, aufgrund ihrer fotogen-violetten Farbe die Teller, Supermärkte und Instagram-Fotos fluteten? Keine Frühstücksbowl ohne obligaten lila Farbtupfer, kein Smoothie ohne Beerenzusatz und absurderweise findet sich in den hiesigen Supermärkten auch im Tiefkühlregal Acaipüree, ...

