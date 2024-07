COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zur Diskussion ums Homeoffice:

"Arbeitnehmer suchen sich längst den Arbeitgeber nach der Möglichkeit des Homeoffice aus. Die Flexibilität eröffnet Optionen - zum Beispiel für Eltern, deren Kita mal wieder geschlossen ist. Oder für Menschen, die sich in der Stadt keine Wohnung mehr leisten können und täglich keine drei Stunden Pendelei in Kauf nehmen wollen. All das sollten Unternehmen beachten, bevor sie das Rad wieder zurückdrehen und sich zurück ins 20. Jahrhundert katapultieren."/yyzz/DP/he